Главный редактор The New Times Евгения Альбац* уехала из России

Журналистка и главный редактор издания The New Times Евгения Альбац* уехала из России. Об этом она рассказала во время прямой трансляции на своем YouTube-канале.

По словам журналистки, она переехала в США и будет преподавать в Нью-Йорке в одном из местных университетов. «Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу: потому что у меня было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — рассказала Евгения Альбац*.

Альбац* признали иноагентом в конце июля. За неделю до этого The New Times и главред издания получили совокупный штраф в размере 670 тысяч рублей за распространение фейк-ньюс. Таковой суд признал публикации, сделанные в день начала специальной военной операции на Украине, еще до появления статей о дискредитации армии и о фейках про военных.

*Евгения Альбац внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента