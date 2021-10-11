Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посвятил свою Нобелевскую премию мира всем погибшим журналистам «Новой газеты»

Главред «Новой газеты», комментируя свое награждение, признался, что не ожидал такого решения Нобелевского комитета. «У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», — заявил он.

Муратов добавил, что решил посвятить полученную Нобелевскую премию погибшим друзьям и коллегам Анне Политковской, Юрию Щекочихину и Игорю Домникову, Насте Бабуровой и Стату Саркелову, а также Наталье Эстемировой, и отметил, что эта премия — еще и для тех, кого сейчас объявляют «иностранными агентами, нежелательными элементами».