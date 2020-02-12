Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал клюшку легендарного хоккеиста Харламова за $100 тысяч (около ₽6,4 млн). Вырученные средства пойдут на лечение годовалого Тимура Дмитриенко, для которого собираются ₽150 млн для инъекции препарата от спинальной мышечной атрофии.

Папа Тимура Артем Дмитриенко рассказал «Зеленоград.ру», что корреспонденты «Новой газеты» обратили внимание на них, сказали, что хотят снять репортаж. «Они приезжали к нам домой, записывали видео, Тимурчика снимали. Потом с нами связался их главный редактор, Дмитрий Андреевич Муратов. Тоже, видимо, проникся. Говорил слова поддержки, сказал, что у него есть реликвия — клюшка Валерия Харламова — и что он хочет, чтобы она №17 сыграл в команде Тимура. Он не говорил, за сколько хочет ее продать, потом уже в статье было указано про 100 тысяч долларов. Наверное, это такая гражданская ответственность», — считает он.

Клюшку на условиях анонимности купил «один известный российский предприниматель и меценат».

Дмитрий Муратов: