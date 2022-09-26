Главный редактор «Петербургского дневника» победил во Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение

На форуме «Вся Россия-2022» в Сочи премией за лучшее журналистское произведение года наградили главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова.

Победу Смирнову принес проект «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург». Премьера фильма состоялась в прошлом году в кинотеатре «Аврора».

Форум современной журналистики «Вся Россия» проходит в 26-й раз, недельное мероприятие завершится 28 сентября. В рамках программы форума проходят встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, мастер-классы, круглые столы и дискуссионные клубы.