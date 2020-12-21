Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова покидает свой пост

Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова покинет свою должность 31 декабря. Об этом она сообщила в пятницу в своем блоге на сайте проекта.

31 декабря я перестаю быть главным редактором проекта «Сноб». Проект «Сноб» остается в надежных руках издателя и единственного владельца Марины Геворкян и главного редактора проекта Сергея Николаевича.

Чудинова работала в проекте с 2009 года, с 2018 года - главный редактор.

Проект «Сноб» существует с 2008 года. Он включает в себя цифровую и печатную версии журнала, а также сайт с различными материалами.