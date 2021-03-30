Главный редактор российского Inc Игорь Романов покинет издание

О своем уходе главный редактор российского Inc Игорь Романов рассказал на своей странице Facebook. Кто станет новым главредом, пока неизвестно:

Я решил уйти из Inc. Вернее, решению уже какое-то время, но расставание затянулось. Когда я стал главным редактором, у меня было четкое видение того, каким я хочу сделать журнал. В прошлом году стало понятно, что реализовать задуманное не получится. Делать другой журнал или делать его по-другому я не хочу. Поэтому уступаю место тому, кто захочет. И, надеюсь, сделает лучше.

Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом. В 2019 году он занял должность главного редактора.

Русская версия американского издания Inc работает с ноября 2016 года — ее запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.