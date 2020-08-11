Главный редактор российского телеканала «Дождь» Тихон Дзядко дал Журналисту комментарий по задержанию журналистов в Беларуси

Солидарность журналистов - в разрыве информационной блокады

В Минске были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Несмотря на то, что они были освобождены, задержания журналистов продолжаются. До сих пор неизвестно местонахождение корреспондента «Медузы» Максима Солопова. В связи с этими событиями ЖУРНАЛИСТ обратился за комментариями к главному редактору российского телеканала «Дождь» Тихону Дзядко.

— В Минске задержали сотрудников «Дождя» и журналистов других медиа. Прокомментируйте происходящие события.

— Комментарий очень простой: власти Беларуси организовали на время выборов информационную блокаду в стране, потому там почти не работает интернет. Почти никому из журналистов не дали аккредитацию. Власти выслеживают журналистов, задерживают или их атакуют, как произошло с сотрудницей «Нашей Нивы». Они выследили журналистов «Дождя», чтобы выслать их и ограничить распространение информации о происходящем в Беларуси.

— Как журналисты могут противостоять тому, что власти России и Беларусивоспрепятствуют профессиональной деятельности журналистов?

— Это и в России, и в Беларуси происходит уже десятки лет. Противостоять – выражением своего отношения, и, главное, своей работой и разрывом этой информационной блокады.