Главный редактор российского телеканала «Дождь» Тихон Дзядко дал Журналисту комментарий по задержанию журналистов в Беларуси

Авг 11, 2020

Солидарность журналистов - в разрыве информационной блокады

В Минске были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Несмотря на то, что они были освобождены, задержания журналистов продолжаются. До сих пор неизвестно местонахождение   корреспондента «Медузы» Максима Солопова.  В связи с этими событиями ЖУРНАЛИСТ обратился  за комментариями к главному редактору   российского телеканала «Дождь»  Тихону   Дзядко.

— В Минске задержали сотрудников «Дождя» и журналистов других медиа. Прокомментируйте происходящие  события.   

— Комментарий очень простой: власти Беларуси организовали на время выборов  информационную блокаду в стране, потому там почти не работает интернет.  Почти никому из журналистов не дали аккредитацию. Власти выслеживают журналистов,  задерживают  или их атакуют, как произошло с сотрудницей «Нашей Нивы». Они выследили журналистов «Дождя», чтобы выслать их и ограничить распространение информации о происходящем в Беларуси.

— Как журналисты могут  противостоять тому, что власти России и Беларусивоспрепятствуют профессиональной деятельности журналистов?

— Это и в России, и в Беларуси происходит уже десятки лет. Противостоять – выражением своего отношения, и, главное, своей  работой и разрывом этой информационной блокады.    

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