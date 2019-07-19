Главный редактор ТАСС останется в агентстве после отставки

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов останется в информагентстве после ухода с занимаемой должности и назначения на нее действующего заместителя Михаила Петрова, сообщил Филимонов RNS.

После 2 августа я в каком-то качестве останусь в ТАССе, — сообщил RNS Филимонов.

При этом он не стал уточнять новую должность, отказавшись от дальнейших комментариев.

Что Главный редактор информагентства ТАСС Максим Филимонов покинет должность со 2 августа, новым главным редактором информагентства станет его заместитель, Максим Петров, сообщается на сайте ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что главный редактор информагентства Максим Филимонов покинет должность со 2 августа, новым главным редактором станет его заместитель Максим Петров.

Филимонов был назначен главным редактором ТАСС в начале 2015 года, когда появилась данная должность. До этого журналист являлся заместителем главного редактора «РИА Новости», где работал с 2007 года. Ранее Филимонов работал в Reuters.