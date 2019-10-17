Главред vc.ru Константин Панфилов передаст свой пост Андрею Фролову

Главный редактор vc.ru Константин Панфилов покинет должность 28 октября 2019 года, издание возглавит руководитель новостного отдела Андрей Фролов.

Панфилов перейдёт в продуктовый отдел, где станет отвечать за сервисы и нерекламную монетизацию платформы, на которой работают сайты vc.ru, TJ и DTF.

Зоной ответственности Панфилова будут сервисы, интеграции с внешними системами, партнёрства, сценарии применения нашей платформы под разные задачи и на разных рынках.

Новый главный редактор vc.ru Андрей Фролов возглавлял новостной отдел более четырёх лет, с февраля 2015 года. Под его управлением издание продолжит развиваться как площадка для предпринимателей, которая помогает узнавать о важных событиях на рынке, обсуждать чужой и собственный опыт, делиться мыслями и получать обратную связь.

Константин Панфилов руководил vc.ru с февраля 2014 года, до этого он работал в издании редактором и автором, а ещё раньше — стажировался в издании TJ.