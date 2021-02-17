Главный телеканал Петербурга изменит формат по итогам опроса горожан

Телеканал «Санкт-Петербург» переформатируют с учетом пожеланий аудитории. Жители Северной столицы оценили плюсы и минусы городского СМИ во время опроса, проведенного Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Об этом рассказала одна из руководителей исследования — социолог Юлия Байер.

Мы выявили сильные и слабые стороны – то, на что руководству предстоит опираться, и то, что надо развивать. Сегодня каналу есть над чем работать по формату передач, ведущим, содержанию, тематике. «Санкт-Петербург» просят сделать молодежным, более развлекательным. Все эти пожелания горожан учтут, и их ожидания совпадут с политикой канала.

Мнение горожан о работе телеканала изучили в январе 2021 года. В числе прочего 27 % респондентов ответили, что больше всего из региональных каналов доверяют «Санкт-Петербургу». Опрошенные назвали сильными сторонами СМИ умных и интеллигентных ведущих, трансляции городских событий и авторские программы. Передачи с низкими рейтингами переформатируют или уберут из эфира, заменив на новые.