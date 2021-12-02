Главой Совета по Общественному телевидению России стала Марьяна Лысенко

Марьяна Лысенко назначена председателем Совета по Общественному телевидению России. Ранее ОТР возглавлял Виталий Игнатенко.

Марьяна Лысенко — главврач Московской городской клинической больницы № 52, дочь создателя и первого гендиректора ОТР Анатолия Лысенко.

«Учитывая то, сколько отец вложил в этот проект, который стал для него последним и очень эмоционально через всех нас прошел, это абсолютно понятная история. Отказаться я не могла. И тем более так случилось, что за последние полтора с небольшим года я много присутствую в медийном пространстве. Ковид на это повлиял. Я никогда не хотела работать в этой сфере, но тут уже другой вопрос. А именно — если будет возможность сохранить канал в том виде, в котором его замыслил Анатолий Григорьевич, и мне удастся на это в какой-то степени повлиять, тогда, наверное, это и есть мой долг перед отцом», — рассказала Лысенко «Российской газете».