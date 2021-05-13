Главой The Washington Post впервые станет женщина

Главой американской ежедневной газеты The Washington Post впервые станет женщина. Отдел новостей возглавит Салли Бузби. Об этом сообщается на сайте издания.

Салли Бузби ранее возглавляла отдел новостей Associated Press с 2017 года. К руководству The Washington Post журналист приступит в июне.

Бузби сменила Мартина Барона, который вышел на пенсию в феврале текущего года. Он возглавлял газету с 2013 года.

Салли Бузби начала свою карьеру журналиста в 1988 году. В настоящее время ей 55 лет.

The Washington Post основана в 1877 году. Таким образом, женщина стала главой газеты впервые за 143 года.