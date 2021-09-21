Главред Baza анонсировал выход своей первой книги

Никита Могутин, главный редактор издания Baza, анонсировал выход своей первой книги — по его словам это случится в октябре-ноябре.

«Это художественная проза, небольшой роман на тему пропаганды, власти, медиаменеджеров и много чего ещt. Я ждал этого момента последние полгода — с тех пор, как моя рукопись ушла в издательство» — пишет главный редактор.

Книга называется «Кипиай», уже сейчас произведение доступно для предзаказа. Никита Могутин призывает всех, кто еt прочтtт, дать ему обратную связь и «написать всё, что вы о ней думаете».