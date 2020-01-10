Главред «Большой деревни» покидает издание

Главред Люба Саранина покидает издание с 1 февраля. Уже завтра, 10 января, на сайте появится тестовое задание — мы открыты для предложений и хотим найти нового крутого главного редактора. Руководителем проекта останется Виталий Копалиани.

Люба пришла в «Большую деревню» в 2015 году, работала журналистом, все это время вела рубрику «Планы на выходные». Год назад она стала главным редактором, сменив на посту Полину Накрайникову.

Люба Саранина: