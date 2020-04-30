Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах. По его словам, история, рассказанная Ведутой, — неправда, а сам он «не переходил никаких границ» и не пытался попасть домой к журналистке, пишет «Русская служба Би-би-си».

В материале «Би-би-си» о Венедиктове Анна Ведута рассказала, что в 2012 году главред «Эха» пригласил ее на ужин в большой компании, а после предложил отвезти домой вместе с двумя ведущими радиостанции. По словам Ведуты, она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье, когда он придвинулся к ней, начал обнимать и трогать за бедра. Журналистка попросила его прекратить, однако, по ее словам, после поездки Венедиктов настоял на том, чтобы проводить ее до двери квартиры. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — рассказала Ведута. Однако в итоге главред все же услышал «нет», отметила она.

Журналистка заявила об этом впервые. «Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся», — указала Ведута. Она также добавила, что опасалась негативных последствий: «Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

Венедиктов не согласился с описанной Ведутой историей. «Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу», — ответил он. По словам Венедиктова, с 2008 года он всюду ездил с охранником и водителем, и отмечает, что если и отвозил Фельгенгауэр, Чиж и Ведуту домой, то сидели они в тесноте: «Возможно отвозил, возможно, не отвозил, но вчетвером на заднем сиденье машины — это забавно. У меня не «линкольн», возможно, мы там сидели как сельди в банке».