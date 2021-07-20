Главред «Эха Москвы в Петербурге» сообщил о смерти Льва Гольдштейна

В Санкт-Петербурге 18 июля в возрасте 75 лет скончался один из первых корреспондентов радиостанции «Эхо Москвы» Лев Гольдштейн.

«Лев скончался в больнице накануне после того, как ему внезапно стало плохо дома», — рассказал главред петербургского офиса радиостанции Валерий Нечай.

Напомним, с 1992 года Гольдштейн начал внештатно сотрудничать с «Эхо Москвы», а в 1994 году стал спецкором по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Нам так будет тебя не хватать. Ты был тем самым „Эхом“ в Петербурге», — пишет Нечай в Facebook.

Лев Гольдштейн родился в Риге в 1946 году, получил техническое образование. В журналистику пришел в начале 90-х. Несколько лет назад он ушел на пенсию, но продолжал работу над некоторыми передачами, в частности, он вел программу «Среда Льва Гольдштейна».