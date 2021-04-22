Главред FinNews Владимир Шевченко получит денежную компенсацию за нарушение условий содержания в СИЗО

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску основателя и главного редактора портала FinNews Владимира Шевченко по поводу нарушения условий его содержания под стражей. Журналист смог добиться компенсации в 185 тысяч рублей.

В иске указано, что за время пребывания в СИЗО у журналиста ухудшилось состояние здоровья, но «адекватная диагностика и лечение заболеваний в условиях СИЗО были невозможны». Напомним, Владимир Шевченко находился под стражей с 15 марта 2018 по 19 ноября 2019, после этого мера пресечения была изменена на домашний арест.

В решении суда сообщается также, что СИЗО-5 и СИЗО-1 нарушили права Шевченко на «медико-санитарное обеспечение»: ему вовремя не оказывали медицинскую помощь, не позволяли пользоваться собственными лекарствами, не соблюдали показания врачей по содержанию журналиста, не реагировали оперативно на просьбы вызвать врача. «Жалобы, передаваемые сотрудникам СИЗО-5 на проверках, этими сотрудниками не регистрировались, их номер истцу не сообщался, и ни разу истец не получал письменного ответа на свои жалобы» – указано в решении.

Владимир Шевченко жаловался также на отсутствие условий для нормальной жизни: нехватка горячей воды, тесные помещения, слабое освещение, невозможность проветривания, отсутствие холодильников, антисанитарные передачи продуктов. В иске описана и неорганизованность перевозки заключённых по судам для присутствия на заседаниях: тесные автобусы, отсутствие поручней, пропуск основных приёмов пищи, долгое ожидание, душные помещения.

Шевченко потребовал компенсации от государства в размере почти пяти миллионов рублей. Представители УФСИН по Петербургу не согласны с обвинениями, «ссылаясь на пропуск истцом срока на обращение в суд, а также на необоснованность требований по существу». Они утверждают, что в упомянутых СИЗО есть все необходимые условия, которые не нарушают правопорядок и закон.

Так, изучив доводы обеих сторон, суд решил «исковые требования удовлетворить частично» – взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН компенсацию «за нарушение условий содержания под стражей» в размере 150 000 рублей и 35 000 рублей.

Владимир Шевченко долго ждал решение суда по описанному иску. Напомним, решение по основному делу журналиста было озвучено 31 марта. Шевченко рассказал, что дело, по его мнению, нарочно затягивали: