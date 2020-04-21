Главред «Фонтанки»: «У нас есть явный дефицит информации»

«Фонтанка» осваивает еще одни коронавирусный проект – главный редактор издания Александр Горшков вышел в прямой эфир и ответил на вопросы читателей. Стрим запустили в Instagram.

Во время первого эксперимента чаще всего Горшкова спрашивали про пропуска для петербуржцев и госпиталь на Васильевском. Говоря о работе самого издания, главный редактор уточнил, что информационный поток во время эпидемии коронавируса увеличился в 2-3 раза, корректоры не всегда успевают вычитывать все новости, поэтому проскальзывают ошибки.

Дважды за получасовой стрим Александр Горшков отметил, что в городе сейчас «явный дефицит официальной информации». По словам главреда «Фонтанки», нет четких сведений о планах Смольного по принимаемым мерам.

Мэры европейских и американских городов, главы иностранных государств сейчас не вылезают из соцсетей и с телеэкранов, объясняя, что происходит. У нас есть явный дефицит информации. И это сигнал властям, что нужно быть более открытыми. Отсутствие информации рождает мифы и недовольство, - подчеркнул Горшков.

Он привел в пример ситуацию, когда его журналисты уже несколько дней не могут получить официальной статистики по заболеваемости пневмонией и смертей от этого заболевания в течение года.