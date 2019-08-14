Главред «Говорит Москва» обвинил бывших журналистов радиостанции в краже телеграм-канала

Утром 13 августа телеграм-канал «Говорит Москва» был переименован в «Подъем». Вдова бывшего главреда радиостанции Сергея Доренко Юлия и его бывший заместитель Марат Берёзов рассказали, что семь журналистов «Говорит Москва» ушли из радиостанции и организовали новый медийный проект в соцсетях — они будут вести телеграм-канал журналиста Сергея Доренко «Расстрига» и бывший телеграм канал радиостанции «Говорит Москва» (теперь называется «Подъем»).

В комментарии «Снобу» Берёзов отметил, что канал «Говорит Москва» принадлежал ему, так как был зарегистрирован на его сим-карту. Кроме того, команда, которая развивает проект, не изменилась. Ресурс теперь просто не относится к радиостанции.

Главный редактор радиостанции Роман Бабаян в комментарии РБК заявил, что бывшие журналисты радиостанции, в том числе вдова Сергея Доренко Юлия, украли телеграм-каналы «Расстрига» и «Говорит Москва» (с 13 августа называется «Подъем»):

То, что произошло с нашим телеграм-каналом, — это просто воры ночью украли у нас телеграм-канал. Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея (Доренко). Вы же понимаете, что телеграм-канал — это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег.

Он отметил, что в редакции не было массового увольнения. Журналисты создадут новый канал в мессенджере.