Главред и журналист tut.by обвинены в соучастии в неуплате налогов

Главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова и журналист Елена Толкачева обвиняются в соучастии в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

Золотовой и Толкачевой грозит до 5 лет ограничения свободы или от 3 до 7 лет лишения свободы. Также суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу. В редакции полагают, что их арестовали на два месяца.

В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. Министерство информации заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей.