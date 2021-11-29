Главред интернет-издания Sota.vision Еланчик включен в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ признало СМИ-иностранным агентом главного редактора сетевого издания Sota.vision, правозащитника Олега Еланчика, сообщает в пятницу сайт ведомства.

«26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович», — говорится в сообщении.

Активист различных правозащитных движений Еланчик является также главным редактором интернет-издания Sota.vision.

Также Министерство юстиции РФ признало СМИ-иностранным агентом ООО «Нобелевский призыв». Общество было создано в день объявления лауреатом Нобелевской премии мира главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Тогда же статусом иноагентов наделили девять журналистов-организаторов «Нобелевского призыва».