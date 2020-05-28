Главред красноярского телеканала ТВК пожаловалась в полицию на угрозы в соцсетях

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева, получившая угрозы в соцсетях, обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело. В заявлении на имя начальника райотдела полиции №2 Красноярска главред просит признать ее потерпевшей, установить, на кого зарегистрирован аккаунт в соцсети «ВКонтакте», с которого поступили угрозы. К поискам подозреваемого журналистка предлагает привлечь оперативников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

По словам госпожи Бухтуевой, 22 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сделала репост публикации «Новой газеты». В ней рассказывается о претензиях надзорных органов — Генпрокуратуры и Роскомнадзора — к СМИ, пытающимся откровенно рассказывать о проблемах, вызванных пандемией COVID-19. Через три дня журналистка обнаружила под публикацией комментарий с угрозами расправы, оставленный пользователем «Василем Клименко»: «И нам *** на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: "Арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!»

«Данный комментарий с многочисленными оскорблениями и высказанной угрозой в отношении меня с намерением причинить мне тяжкие телесные повреждения, подкрепленный публичной дерзостью в отношении сотрудников правопорядка, с употреблением слов "арматурка Кашина", намеком на уголовное событие прошлых лет, когда журналиста и блогера Олега Кашина избили до полусмерти железной арматурой у подъезда собственного дома за его журналистскую (служебную) и блогерскую деятельность, дает мне право реально воспринимать адресованную мне угрозу, а соответственно, обоснованно опасаться за свою жизнь и здоровье»,— указывает в заявлении Мария Бухтуева, отмечая, что опасается высказанных угроз.