Главред Mash Максим Иксанов стал гендиректором холдинга News Media

Новым гендиректором медиахолдинга News Media назначен Максим Иксанов, который ранее руководил проектом Mash. Возглавлявшая компанию с октября 2018 года Елена Лапина переходит на другую работу.

Также в News Media появятся новые должности. Главред Life и Telegram-канала SHOT Андрей Бурцев станет заместителем гендиректора холдинга по информационной политике. Операционным директором будет Анастасия Сергеева, исполнительным — Максим Томм.

Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее руководивший «Mash на Мойке».

Бывший гендиректор медиахолдинга News Media Елена Лапина перешла на работу в АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на должность исполнительного директора.