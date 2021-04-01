Главред «Медиазоны» и журналистка «Коммерсанта» обжаловали свои штрафы в ЕСПЧ

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналистка «Коммерсанта» Мария Старикова обжаловали штрафы за участие в пикетах в поддержку Ильи Азара и Ивана Сафронова в Европейском суде по правам человека, об этом сообщает «Апология протеста».

В июле 2020 года Тверской суд Москвы выписал Сергею Смирнову штраф в 15 000 рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за «нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия». Тот же суд в конце августа 2020 года назначил Марии Стариковой штраф в 15 000 рублей по той же статье.

Журналисты сообщают, что российские власти нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.