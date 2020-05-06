Главред «Медузы» сообщил об оптимизации в издании из-за влияния вируса

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков рассказал РБК, что в издании не сокращали штат сотрудников из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней кризиса, однако руководство начало оптимизировать расходы, а также отложило новые проекты на будущее:

Мы сразу решили, что главное для нас — сохранить команду, так что мы не сокращаем штат и будем делать все от нас зависящее, чтобы избежать этого при любом, даже самом тяжелом сценарии.

По его словам, «Медузе» тяжело из-за ситуации с коронавирусом, как и многим другим медийным (и не только) компаниям. Он сообщил, что рекламная выручка немного снизилась.

Колпаков отметил, что издание отдает себе отчет в том, что экономическая ситуация в России вряд ли улучшится в ближайшие недели и месяцы. В связи с этим руководство «Медузы» начало заранее оптимизировать расходы, отложило на будущее новые проекты, кроме самых важных, рассказал главред.

«С некоторыми авторами договорились, что теперь они будут работать как фрилансеры», — добавил он.

Колпаков сообщил, что помимо этого издание сократило гонорарный фонд. Он уточнил, что речь идет о выплатах для фрилансеров, а зарплаты штатных сотрудников не меняются.

Специальный корреспондент «Медузы» Александра Сулим написала на своей странице в Facebook, что она уходит из издания. «Ухожу не сама — в условиях кризиса и пандемии руководителям подчас приходится принимать сложные решения», — сообщила она.