Главред «Московского комсомольца» заявил, что в редакции проводились следственные действия

Доследственные действия, а не обыски проводились в редакции «Московского комсомольца», сообщил ТАСС в среду главный редактор газеты Павел Гусев.

«Это следственные действия, это не обыски. Никакого обыска не было, это все вранье. Это пришли [сотрудники], и были следственные действия: никого не обыскивали, ящики не выдвигали, компьютеры не ломали, на пол никого не клали, это были следственные действия. Посмотрели рабочее место и ушли», — сказал он.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал фото обысков в редакции «Московского комсомольца». Гусев опроверг ТАСС информацию об обысках в редакции, при этом во вторник был задержан журналист издания Лев Сперанский. Он занимался в «Московском комсомольце» расследованиями по криминальной тематике: освещал побег из ИВС в подмосковной Истре, писал про «скопинского маньяка» Виктора Мохова и ряд других резонансных судебных процессов и преступлений. После допроса его отпустили.