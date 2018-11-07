Главред The New Times обжаловала наложенный на журнал штраф

Журнал The New Times и его главный редактор Евгения Альбац обжаловали административный штраф в 22,25 млн рублей, наложенный на издание и его главреда за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор. Об этом сообщил во вторник адвокат издания и его главреда Вадим Прохоров:

Только что я подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу как в отношении юридического лица ООО "Новые времена", так и в отношении главного редактора издания Евгении Альбац.

Он уточнил, что дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы пока не назначена.

25 октября мМировой судья Тверского района Москвы оштрафовал журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона рублей за несвоевременное предоставление сведений о денежном финансировании в Роскомнадзор. По словам адвоката Прохорова, данная сумма сопоставима с годовым бюджетом издания за 2017 год.

Печатная версия журнала The New Times прекратила существование в 2017 году из-за нехватки средства. На момент закрытия печатной версии тираж составлял 50 тыс. экземпляров. Сейчас издание существует в электронной версии.

Фото: stoletie.ru