Главред Nexta Роман Протасевич покинул пост

Главный редактор Nexta Роман Протасевич ушел из проекта. Telegram-канал Nexta Live освещает и координирует протесты в Белоруссии, на него подписаны более 2 млн человек.

«С воскресенья (27 сентября) я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго», — написал Роман Протасевич в Twitter.

Протасевич сообщил «Ъ FM», что решение об уходе принято на фоне разногласий с создателем канала Степаном Светловым. Он подчеркнул, что речь не идет о личностном конфликте — молодые люди не смогли прийти «к общему видению того, как должен развиваться проект дальше». «Мы… не сошлись во мнении о том, как должен двигаться проект дальше и в какую сторону», — сказал Протасевич.