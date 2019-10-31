Главред нижегородского издания получила рекордный штраф за пост о доске Сталину

В Нижнем Новгороде Нижегородский районный суд оштрафовал главного редактора издания KozaPress Ирину Славину на 70 тысяч рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу, сообщил глава «Агоры Павел Чиков». Он сослался на адвоката Славиной Евгения Губина.

Это максимальный штраф из всех ранее наложенных по новой части 3 статьи 20.1 КоАП о неуважении к власти.

Славину признали виновной по ч.3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство; распространение в сети Интернет информации в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации).

Журналистка написала в фейсбуке, что обжалует решение суда.

Поводом стал комментарий Славиной в соцсети об установке в городе Шахунья мемориальной доски Сталину. Славина предложила переименовать город, после того как там «на доме повесили морду Сталина», и переставила в названии буквы.

Эксперт, к которому обратилась полиция, доктор филологических наук, профессор ВАК, академик РАЕН и профессор кафедры юрфака Нижегородского университета им. Лобачевского Тимур Радбиль нашел в измененном названии города Шахунья «однозначные непристойные ассоциации». Он высказал мнение, что в этом искажении есть явное неуважение к обществу.

В России в конце марта вступили в силу законы об ответственности за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, власти и госсимволам в соцсетях, а также за распространение фейковой информации. Штраф за неуважение может составлять от 30 000 до 100 000 рублей. Пока суды чаще ограничивались минимальной суммой.

Первым за неуважение к президенту был оштрафован житель Малой Вишеры. Ему назначили штраф в 30 000 рублей.