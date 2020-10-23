Главред «Новостей Киселевска» объявила голодовку

Учредитель, главный редактор и по сути единственный журналист единственного неподконтрольного властям города Киселевска в Кемеровской области издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова объявила голодовку, как она объясняет, из-за действий местных судебных приставов.

«Я объявляю голодовку с 19.10.20 года и ровно до тех пор, пока я не попаду на прием к главному судебному приставу Кемеровской области Ткаченко Дмитрию Геннадьевичу вместе с приставом Синютиным, приставом Мишиной и начальником киселевских приставов Шевченко Ольгой Николаевной. Все законные способы исчерпаны, я не могу сделать то же самое, что сделала редактор Ирина Славна в Нижнем Новгороде, чтобы привлечь внимание к беспределу по отношению к ней со стороны властей, как бы этого не добивалась пристав Мишина (иначе как назвать ее действия?)», — написала Зубкова на своем сайте.

Судебные приставы интересуются журналисткой по решению суда. В конце 2018 гола она написала статью о местном юристе Антоне Реутове, к которому были вопросы со стороны его бывшей подзащитной и в целом его деятельность вызывала некоторые сомнения. Реутов подал иск о защите чести и достоинства. В конце 2019-го суд иск удовлетворил, Зубкова должна была выплатить юристу 40 тысяч рублей компенсации морального вреда (по 20 тысяч с редакции и с учредителя), а также заплатить еще 45 тысяч 400 рублей за различные сборы и судебные издержки, а также опубликовать опровержение материала путем размещения на сайте резолютивной части решения суда.

Оплатить моральный ущерб у Натальи не было возможности. В итоге судебные приставы пришли изымать ее машину. При этом присутствовал и истец Реутов. Журналистка включила видеозапись на телефоне и попыталась задать ему несколько вопросов: в ответ юрист попробовал выбить телефон у нее из рук и «хлестанул» женщину по лицу. Медицинское заключение подтвердило ушиб подбородка.

Кроме того, приставы не смогли найти на сайте «Новостей Киселевска» опровержения с резолютивной частью решения суда, хотя оно было размещено еще в мае. Зубкова сделала для УФССП скриншот страницы и отправила его приставам. Но и это не помогло, ей все равно прислали письмо, в котором говорилось о штрафе в размере 5 тысяч рублей за неисполнение решения суда.

«Я прошу помощи юристов, которые занимаются проблемами исполнительного производства, чтобы прекратить то, что происходит в Киселевске, и не только со мной. Именно судебные приставы Киселевска вынудили меня пойти на этот шаг», — говорится в обращении Натальи.