Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, кому перечислил свою нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил премию организациям, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА, а также организациям, поддерживающим журналистов.

Общая сумма премии составила около 40,2 млн рублей. «Получить премию было быстрее, чем ее потратить. Но мы это сделали благодаря четкому менеджменту банка ВТБ, сотрудников которого я благодарю», — сказал Znak.com Дмитрий Муратов.

В частности, по 5 млн рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Еще 10 млн рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ.

Также, по словам Муратова, часть средств пошла на создание фильма про положение прессы в России, на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты»] — мало ли что случится», — сказал Муратов.