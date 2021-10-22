Главред «Новой газеты» обсудил с Путиным закон об иноагентах

В ходе дискуссии в Сочи на ежегодной встрече клуба «Валдай» главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть закон об «иностранных агентах». Президент пообещал посмотреть на «размытые критерии» закона.

«Этот закон бессуден, там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. <...> У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это – врагом Родины. <...> Мне кажется, что нам нужно с этим разобраться. Там же есть такие размытые критерии. Например, получение организационно-методической помощи. Это что означает? Вот я беру сейчас у кого-то из членов Валдайского клуба комментарий, если он представитель другой страны, и мы – иноагенты? <...> Хочу Вас попросить отреагировать на такую постановку вопроса, и может быть, Вы, Владимир Владимирович, вместе с председателем Государственной Думы проведете внеочередную встречу с редакторами разных медиа, для того, чтобы мы смогли обсудить вопросы, которые назрели», – обратился к президенту Муратов.

Отвечая главреду «Новой газеты», Путин впервые поздравил его с присуждением Нобелевской премии мира. После президент подтвердил то, что некоторые положении закона об «иностранных агентах» нуждаются в уточнении.

При этом президент не согласился с доводами Муратова о том, что Минюст вносит издания в реестр иноагентов без суда и без предупреждения. «Вы сказали: не через суд решается, а в Штатах тоже не через суд. Спросите Russia Today, что они там творят. Знаете, как жестко?» — сказал Путин.

«У меня повестка на допрос в США уже несколько лет за то, что мы не зарегистрировались иноагентами ранее. И я туда больше не летаю на всякий случай, потому что меня там, возможно, посадят», — уточнила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Она также добавила, что наказание за нерегистрацию иностранным агентом в США — пять лет лишения свободы.

«Этот закон не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены», — прокомментировал Путин необходимость применения закона об иноагентах.