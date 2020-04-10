Главред «Проекта» Роман Баданин заметил за собой слежку и обратился в СК

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин заметил за собой слежку и подал заявления в главное управление МВД по Москве, в Чертановскую межрайонную прокуратуру и в Следственный комитет. Об этом «Медиазоне» сообщил сам журналист.

Как указал Баданин в заявлении, 7 апреля, когда он ехал из подмосковного города Ногинска в Москву, он заметил за собой неизвестный автомобиль. Машина следовала за журналистом 100 километров — от Ногинска до Чертановской улицы в Москве.

«Водитель машины повторял те же маневры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание. Стекла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным», — рассказал Баданин.

Главред «Проекта» считает, что в отношении него могут проводиться незаконные оперативно-розыскные мероприятия, за что предусмотрено наказание по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Журналист предполагает, что поводом для преследования могла стать его профессиональная деятельность:

Это первое, о чем я подумал, потому что больше не с чем связывать. Конечно, по нашему предположению, если исключить возможность сумасшедших, которые иногда, возможно, просто ездят и следят за другими (такой шанс один на миллион), других оснований за мной следить нет.

Он не знает, какой именно материал «Проекта» мог вызвать такую реакцию. Осенью журналисты издания рассказывали об угрозах, слежке и попытке взлома их аккаунтов после начала работы над серией материалов о российских наемных военных в Африке и на Ближнем Востоке, которые могут быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным:

Но с тех пор прошло много времени, и сейчас Пригожин не является нашим предметом исследования, поэтому не знаю, [связана ли слежка с ним]. В марте у нас была громкая история про Марину Амаффи. Я тоже не верю, что это напрямую может быть связано, но после этого мы испытывали ряд проблем: там была спам-атака на меня в частности, потому что я был одним из авторов этой заметки, и попытка заблокировать это видео в ютубе.

Кроме того, продолжает журналист, сейчас «Проект» работает еще над одной «чувствительной темой», из-за которой у сотрудников есть основания беспокоиться о безопасности авторов. Детали этой темы Баданин раскрывать не стал.

Он отметил, что слежка за ним началась именно в Ногинске, где у журналиста есть недвижимость и куда он впервые за два с половиной месяца поехал забрать важные документы: