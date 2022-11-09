Главред Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о «фейках»

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Одним из поводов стал апрельский пост Дмитрия Колезева в Instagram** о ситуации в украинской Буче, считает «Коммерсантъ».

В среду утром МВД России объявило журналиста в розыск. Сам журналист сейчас находится не в России. Он уехал в начале марта.

Дмитрий Колезев в прошлом году стал главным редактором московского издания Republic*, также он является учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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