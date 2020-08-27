Главред «Таких дел» оштрафована на 200 тысяч за пикет в поддержку Ильи Азара

Тверской суд Москвы постановил оштрафовать главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Анастасию признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – «Повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия».

На пикет Лотарева вышла 28 мая к зданию ГУ МВД Москвы. В этот день суд отправил под административный арест на 15 суток Илью Азара, который несколькими днями ранее также выходил на пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Лотареву 28 мая задержали в числе других журналистов и активистов, выходивших к зданию столичного главка.

Первоначально составленный на журналистку протокол не приняли в суде и вернули в полицию из-за допущенных в нем ошибок. В суде просили уточнить, в чем именно выразилось нарушение правил проведения акции, а также указать «признаки публичного мероприятия».

Годом ранее на Анастасию уже составлялся протокол за одиночный пикет в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого в начале июня 2019 года задержали якобы за сбыт наркотиков. Тогда Лотареву оштрафовали на 10 тысяч и поставили на профилактический учет.