Главред «Таких дел» Владимир Шведов покидает проект

Владимир Шведов, главный редактор портала «Такие дела», с января покидает свой пост. На своей странице в Facebook он сообщил, что ищет новые проекты.

«Мне видится, что мы очень сильно повлияли на представленность социальной повестки в российской журналистике, рассказали тысячи важных историй и помогли сотням замечательных некоммерческих организаций. Теперь «Такие дела» ждёт новый этап и всё будет уже как-то по-другому. Надеюсь, всё к лучшему, и у "Таких дел", как и у всей экосистемы фонда "Нужна помощь", впереди много новых проектов и материалов. К каким-то я успел приложить руку, а за некоторыми буду следить уже как сторонний наблюдатель», — написал Шведов.

Владимир Шведов пришёл в проект семь лет назад. С июня 2015 года он был редактором новостей на «Таких делах», в 2017 году стал руководителем информационного отдела, с апреля 2018-го — заместителем главного редактора, в 2021-м – главредом.

По словам Шведова, в новом году он открыт к любым предложениям — для начала к проектам и фрилансам, а в дальнейшем к постоянной занятости.