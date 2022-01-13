Главред владимирского «Довода» эмигрировал из России

Главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин эмигрировал в Украину, где получил временный вид на жительство. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Ранее Косыгин проиграл суд по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Претензия касалась фразы в интервью с владимирским депутатом Максимом Шевченко о том, что Пригожин – «уголовник». В ходе разбирательств суд назначил штраф в 80 тысяч рублей. Об этом писал «Довод». Помимо суда, в апреле Косыгина арестовывали на 9 суток за участие в сходе у покровской колонии, где находится Алексей Навальный.

Недавно из России также уехал публицист Виктор Шендерович*. Причиной отъезда стал конфликт Шендеровича с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным, который после выигранного суда о защите чести и достоинства подал иск о клевете.