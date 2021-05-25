Главреда Baza обвинили в участии в протестной акции 21 апреля

Главного редактора Baza Никиту Могутина обвинили в участии в московской протестной акции 21 апреля. Ранее его задержали из-за подозрения в угоне, но отпустили под обязательство о явке.

Сотрудники полиции в ОВД попросили журналиста предъявить документы — редакционное задание и пресс-карту. Но при себе Могутин их не имел, так как пришёл в отдел полиции по другой причине — его машина в розыске по данным ГИБДД. Главред сообщил в своём telegram-канале, что «протокол пишут под диктовку кого-то по телефону». Также в процессе все документы фотографировали и кому-то пересылали.

Никиту Могутина задержали вечером 23 мая, он был на машине. Сотрудники ГАИ сказали, что его автомобиль в розыске и журналисту необходимо пройти с ними.