Главреда Gazeta.SPb оштрафовали по статье об иноагентах

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на четыре тясячи главреда Gazeta.SPb Марию Кустову за невыполнение закона об иноагентах со стороны СМИ (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП), сообщает пресс-служба судов города.

В материале «В Петербурге задержаны организаторы шести подпольных казино» профсоюз «Альянс врачей» (внесён в реестр НКО-иноагентов) упомянут без соответствующей маркировки. Сейчас из публикации удалили информацию о профсоюзе.

«Кустова вину признала, пояснив, что вышеуказанные требования введены недавно. В статье «Альянс врачей» [внесён в реестр НКО-иноагентов] только упоминался, сама она касалась других обстоятельств и событий. Ошибка была выявлена и устранена еще до сообщения из Роскомнадзора» — пишет пресс-служба судов Петербурга.