Главреда The Insider* объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы

лавного редактора The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы — статья 322 УК РФ. За это ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Адвокат «ОВД-Инфо» (внесено в реестр НКО-иноагентов без образования юрлица) Юлия Кузнецова сообщает, что в розыск Доброхотова объявили еще 23 сентября. В материалах уголовного дела указано: «с 31.07.21 по 01.08.21 незаконно пересек государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганских областей. 23.09.2021 он объявлен в розыск СУ ФСБ России».

Утром 30 сенятбря в Москве полиция пришла с обыском к родителям основателя The Insider* Романа Доброхотова. Визит силовиков также связан с делом о незаконном пересечении границы журналистом.

ФСБ подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела в адрес Романа Доброхотова. По версии следствия, журналист приехал в село Колещатовка в Воронежской области и пешком пересек границу с Украиной. Сам Доброхотов не соглашается с обвинениями. Пока не сообщается о том, в какой стране находится журналист, и как он пересекал границу.

* внесён в реестр СМИ-иноагентов