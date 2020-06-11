Главреда издания из Уфы оштрафовали за фейк о коронавирусе

Главного редактора издания ProUfu Тимура Алмаева оштрафовали на 60 тысяч рублей за фейк о местах на кладбище для умерших от коронавируса. Эту информацию сайту подтвердил пресс-секретарь мэрии Уфы через мессенджер WhatsApp. Об этом пишет само издание.

Мировой судья второго судебного участка по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиуллина признала Алмаева виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 КОАП России (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу общественной безопасности).

Поводом для разбирательства стало сообщение о подготовке на кладбищах Уфы тысячи мест для умерших от коронавируса. Первоначальную публикацию выпустило издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на источники в Комбинате спецобслуживания Уфы. Роскомнадзор потребовал удалить новость, редакция издания согласилась.

Ряд уфимских СМИ, в том числе и ProUfu, получил подтверждение этой информации от пресс-секретаря мэрии Марселя Байдавлетова и опубликовал ее на своих сайтах. Корреспондент ProUfu взял комментарий через мессенджер WhatsApp.

На следующий день администрация Уфы на своем сайте сообщила, что информация является недостоверной. Пресс-секретарь же заявил, что комментарий в мессенджере был «неофициальным».

Журналисты также отметили, что главного редактора не могут оштрафовать из-за того, что новость разместил не он, а другой сотрудник редакции. «Фактически в эти дни редакция работала на удаленной основе, поэтому решения журналистами принимались самостоятельно», — пишет издание. Тимур Алмаев планирует опротестовать решение суда и «дойти до ЕСПЧ».