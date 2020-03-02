Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили», — сказал он.

Пивоваров отметил, что сначала пограничники провели с ним «вежливое собеседование», в ходе которого они смотрели ролики на его YouTube-канале «Редакция». Журналист сообщил, что после этого полтора часа ожидал решения.