Главреда «Ведомостей» обвинили в плагиате

Претензии к Андрею Шмарову высказали авторы Telegram-канала «Бла-бла-номика» из-за его колонки «Промышленная политика вместо структурных реформ». Журналисты обратили внимание, что в своем материале Шмаров использовал подборку высказываний чиновников о структурных реформах, которую канал опубликовал два дня назад.

Шмаров берет и плагиатит всю нашу подборку высказываний государственных мужей о структурных реформах, изложенную в понедельничном посте. Слово в слово. И даже вывод после нее. И, разумеется, без ссылки на канал.

Сам Андрей Шмаров отказался комментировать «Подъёму» обвинения в плагиате, мотивировав это недостатком времени.