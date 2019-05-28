СМИ меняют «климатические изменения» на «климатический кризис»

Как корабль назовешь...
В конце апреля Columbia Journalism Review (ведущий отраслевой журнал о медиа) совместно с журналом The Nation запустили инициативу, призывающую журналистов отказаться от термина «климатические изменения» (climate change) и использовать термин «климатический кризис» (climate crisis).
По замыслу идеологов проекта, термин «климатические изменения» не отражает сути этих изменений, так как они уже достигли масштаба глобальной угрозы. А самое главное: слово change — слишком нейтральное. Даже неясно, изменяется ли климат в лучшую или в худшую сторону. Слово не тревожит и не мобилизует — а должно. Журналистская позиция в освещении экологии, таким образом, приравнивается к активистской: журналист должен не просто освещать, но и призывать.
Для запуска проекта была проведена конференция Covering Climate Change, где теоретики и практики журналистики вырабатывали новые подходы к освещению климатических перемен. Ветеран тележурналистики и президент Schumann Media Center Билл Моейрс заявил, что его организация пожертвует на проект и внедрение новых подходов в СМИ 1 миллион долларов. Он также призвал освещать климатическую угрозу, используя приемы военной журналистики, приведя в пример Эварда Мюрроу, знаменитого военного репортера времен Второй Мировой войны.
Инициатива получила широкую поддержку в редакциях. Язык СМИ уже начал меняться. Британская Guardian, выступившая партнером в проекте, изменила свой стилистический кодекс и поручила журналистам «предпочитать» термины «чрезвычайная ситуация», «кризис» или «сбой» (emergency, crisis, breakdown). Guardian даже пошла дальше и предложила авторам использовать термин «глобальный нагрев» (global heating) вместо «глобального потепления» (global warming).
Объясняя свое решение, Guardian пишет, что новые термины точнее отражают научную оценку происходящего. Многие авторитетные деятели — президент генсек ООН Антонио Гуттерос, немецкий канцлер Ангела Меркель, Папа Римский Франциск — уже используют термин «климатический кризис».
Между тем, раздаются и голоса, указывающие на наличие все еще продолжающейся дискуссии: отражает ли эта концепция глобального потепления научный факт или общественную позицию. Соответственно, под вопросом оказывается и энтузиазм журналистов, желающих занять позицию в споре и использующих для этого свою трибуну. Дискуссию оживляет (а в глазах многих, дискредитирует) Дональд Трамп, регулярно называющий глобальное потепление выдумкой.
Использование новых названий всегда было хорошим способом изменить реальность или хотя бы отношение к реальности, особенно во время революций. В России недавний и вполне удачный проект переименования реальности был связан с программой расселения хрущевок в Москве. При старом названии она вызывала в народе подозрения по поводу мотивов расселения. Название «реновация» оказалось более удачным. Оно и было успешно введено в оборот.