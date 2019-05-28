Мнение

СМИ меняют «климатические изменения» на «климатический кризис»

Как корабль назовешь...

В конце апреля Columbia Journalism Review (ведущий отраслевой журнал о медиа) совместно с журналом The Nation запустили инициативу, призывающую журналистов отказаться от термина «климатические изменения» (climate change) и использовать термин «климатический кризис» (climate crisis).

По замыслу идеологов проекта, термин «климатические изменения» не отражает сути этих изменений, так как они уже достигли масштаба глобальной угрозы. А самое главное: слово change — слишком нейтральное. Даже неясно, изменяется ли климат в лучшую или в худшую сторону. Слово не тревожит и не мобилизует — а должно. Журналистская позиция в освещении экологии, таким образом, приравнивается к активистской: журналист должен не просто освещать, но и призывать.

Для запуска проекта была проведена конференция Covering Climate Change, где теоретики и практики журналистики вырабатывали новые подходы к освещению климатических перемен. Ветеран тележурналистики и президент Schumann Media Center Билл Моейрс заявил, что его организация пожертвует на проект и внедрение новых подходов в СМИ 1 миллион долларов. Он также призвал освещать климатическую угрозу, используя приемы военной журналистики, приведя в пример Эварда Мюрроу, знаменитого военного репортера времен Второй Мировой войны.

Инициатива получила широкую поддержку в редакциях. Язык СМИ уже начал меняться. Британская Guardian, выступившая партнером в проекте, изменила свой стилистический кодекс и поручила журналистам «предпочитать» термины «чрезвычайная ситуация», «кризис» или «сбой» (emergency, crisis, breakdown). Guardian даже пошла дальше и предложила авторам использовать термин «глобальный нагрев» (global heating) вместо «глобального потепления» (global warming).

Guardian решила использовать «глобальный нагрев» вместо «глобального потепления»

Объясняя свое решение, Guardian пишет, что новые термины точнее отражают научную оценку происходящего. Многие авторитетные деятели — президент генсек ООН Антонио Гуттерос, немецкий канцлер Ангела Меркель, Папа Римский Франциск — уже используют термин «климатический кризис».

Между тем, раздаются и голоса, указывающие на наличие все еще продолжающейся дискуссии: отражает ли эта концепция глобального потепления научный факт или общественную позицию. Соответственно, под вопросом оказывается и энтузиазм журналистов, желающих занять позицию в споре и использующих для этого свою трибуну. Дискуссию оживляет (а в глазах многих, дискредитирует) Дональд Трамп, регулярно называющий глобальное потепление выдумкой.

Использование новых названий всегда было хорошим способом изменить реальность или хотя бы отношение к реальности, особенно во время революций. В России недавний и вполне удачный проект переименования реальности был связан с программой расселения хрущевок в Москве. При старом названии она вызывала в народе подозрения по поводу мотивов расселения. Название «реновация» оказалось более удачным. Оно и было успешно введено в оборот.

Иллюстрация: shutterstock.com; скриншот: theguardian.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
28 мая 2019

мая 28, 2019

Мнение

Книга жалоб для журналистов (идея для стартапа)
Разочарованная журналистка создала сайт для отзывов о редакциях

Интервью, Книжная полка

Лев Гурский: «Я пишу о плохом, чтобы оно не случилось»
О новом детективно-фантастическом романе Льва Гурского «Корвус Коракс». 

Работа

Сезон перемен. Почему стоит искать работу летом
Популярно мнение, что лето не подходит для поиска работы.

Вам будет интересно: