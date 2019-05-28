СМИ меняют «климатические изменения» на «климатический кризис»

В конце апреля Columbia Journalism Review (ведущий отраслевой журнал о медиа) совместно с журналом The Nation запустили инициативу, призывающую журналистов отказаться от термина «климатические изменения» (climate change) и использовать термин «климатический кризис» (climate crisis).

По замыслу идеологов проекта, термин «климатические изменения» не отражает сути этих изменений, так как они уже достигли масштаба глобальной угрозы. А самое главное: слово change — слишком нейтральное. Даже неясно, изменяется ли климат в лучшую или в худшую сторону. Слово не тревожит и не мобилизует — а должно. Журналистская позиция в освещении экологии, таким образом, приравнивается к активистской: журналист должен не просто освещать, но и призывать.

Для запуска проекта была проведена конференция Covering Climate Change, где теоретики и практики журналистики вырабатывали новые подходы к освещению климатических перемен. Ветеран тележурналистики и президент Schumann Media Center Билл Моейрс заявил, что его организация пожертвует на проект и внедрение новых подходов в СМИ 1 миллион долларов. Он также призвал освещать климатическую угрозу, используя приемы военной журналистики, приведя в пример Эварда Мюрроу, знаменитого военного репортера времен Второй Мировой войны.

Инициатива получила широкую поддержку в редакциях. Язык СМИ уже начал меняться. Британская Guardian, выступившая партнером в проекте, изменила свой стилистический кодекс и поручила журналистам «предпочитать» термины «чрезвычайная ситуация», «кризис» или «сбой» (emergency, crisis, breakdown). Guardian даже пошла дальше и предложила авторам использовать термин «глобальный нагрев» (global heating) вместо «глобального потепления» (global warming).