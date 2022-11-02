Глобальный сбой в работе WhatsApp обеспечил взрывной рост аудитории Telegram

25 октября, когда мессенджер WhatsApp был временно недоступен из-за сбоя, аудитория Telegram среди граждан России старше 12 лет превысила 50 млн человек, сообщили в Mediascope.

Суточная аудитория Telegram впервые достигла такой отметки за период с 1 октября 2021 года. До сбоя объем суточной аудитории мессенджера составлял 45,7 млн человек. К 28 октября показатель опустился до 47,7 млн человек.

Напомним, сбой WhatsApp произошел утром 25 октября. Мессенджер был недоступен для пользователей со всего мира в течение двух часов.

Российские PR-специалисты назвали Telegram самым популярным мессенджером. 52% респондентов заявили, что впервые стали использовать мессенджер для работы в этом году.