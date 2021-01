Новая стратегия в пандемию: правила The Globe and Mail

Когда в марте началась пандемия COVID-19, The Globe and Mail, как и любая другая новостная организация, знала, что ее ждут непростые времена. Поскольку она является одной из ведущих канадских газет, то доверие к бренду в компании ставят превыше всего. Команда The Globe and Mail знала, что читатели будут уделять пристальное внимание всем последним новостям, которые публикует газета, а значит, тут нужна предельная осторожность.

«Но нашим читателям нужны были не просто сводки о протекании пандемии в стране, — говорит Эндрю Конски, руководитель отдела исследований The Globe and Mail. — Они рассчитывали, что мы предоставим им информацию, которая поможет преодолеть кризис. Они искали руководство о том, как справиться со сложностями, связанными с коронавирусом».

Конски присоединился к коллективу The Globe and Mail в марте. И первый же его рабочий день пришелся на начало режима самоизоляции в стране. Он вспоминает, что тогда люди были крайне напуганы: «Магазины стали закрываться, работу перевели на удаленный формат. Люди переживали за здоровье своих близких, беспокоились о сохранении своих рабочих мест и финансов».

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЖУРНАЛИСТА

Подход The Globe and Mail заключался в том, чтобы думать в первую очередь о читателях и о том, что им больше всего нужно.

«Наш трафик в марте достиг невероятных цифр: почти каждый второй житель нашей страны заходил на сайт The Globe and Mail ежедневно!» — восклицает Конски. В марте аудитория веб-сайта достигала 12,4 миллиона уникальных пользователей. Это в два раза больше, чем в среднем за месяц.

Такой трафик сохранялся вплоть до апреля. Ближе к маю аудитория издания стала меньше интересоваться COVID-19, люди нуждались в новых инфоповодах. «Читатели нашего издания в большей степени нуждаются в фактах, — размышляет Конски. — Цифры важны во всем: от политических новостей до статей про здоровье. Поэтому мы мобилизовали все наши внутренние и международные ресурсы, чтобы обеспечить наилучшее освещение ключевых вопросов».

Журналисты сразу осознали, что на них возложена ответственность перед обществом, и предоставили бесплатный доступ к информации о COVID-19. Они считают, что отвечать на все вопросы своих читателей — прямая функция служебной журналистики.