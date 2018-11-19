Пять журналистов получили награды «Золотое перо»

Церемония награждения журналистов прошла в Центральном академическом театре Российской армии 14 ноября в рамках празднования столетнего юбилея Союза журналистов России (СЖР), передает корреспондент ТАСС.

Лауреатами премии «Золотое перо России» стали корреспондент, ведущая Ирада Зейналова в номинации «Телепрограмма года», политолог Алан Касаев «За верность профессии», главный редактор «Business FM» Илья Копелевич в номинации «Главному редактору признание журналистского цеха», писатель Дмитрий Соколов-Митрич и фотокорреспондент Юрий Феклистов «За профессиональное мастерство».

В номинации «Легенда журналистики» награды присудили почетному председателю СЖР (1992 - 2017 годы) Всеволоду Богданову, научному журналисту, писателю Владимиру Губареву, политическому обозревателю Борису Калягину.

СЖР в этом году отметил столетний юбилей. Организация была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов.