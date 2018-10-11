Стартовал конкурс «Золотой гонг-2018»

«Золотой Гонг» — ежегодный журналистский конкурс. За годы своего существования (проводится с 1994 года) конкурс, по мнению большинства его участников, стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов.Это один из наиболее привлекательных и авторитетных форматов, позволяющий объективно оценить творческие достижения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2018 года. Экспертная группа определит до 50 авторов и изданий для рассмотрения их работ в жюри конкурса.

Участниками конкурса являются журналисты, штатные и внештатные авторы печатных средств массовой информации и интернет-изданий, редакционные коллективы и другие творческие организации, издательские организации и объединения.

Номинации конкурса

• Акция года

• Газета года – региональная

• Журналистский дебют года

• За профессиональную и этичную подачу рекламы

• За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ

• Интернет-издание года

• Лучшее специализированное издание для детей и юношества (номинируются СМИ для детей, школьные, студенческие газеты, юные журналисты)

• Лучший материал года о проблемах культуры

• Лучший материал года о разоблачении коррупции

• Лучший материал года о социальных проблемах (материалы о социальной защите населения, деятельности социальных учреждений, благотворительности)

• Новая жизнь старой газеты

• Редактор года

• Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц)

• Спецноминации.

Участие

Чтобы участвовать, нужно предоставить в Оргкомитет заявку на участие в конкурсе и сопроводительное письмо (составленное в произвольной форме) с представлением авторов или редакции, к которым прилагаются конкурсные материалы (не более трех в каждой номинации) в электронном виде, опубликованные в период с 15 января по 15 октября 2018 года.

Заявка на участие в конкурсе (в формате документа Word), сопроводительное письмо и конкурсные материалы (не более трех в каждой номинации, в формате документа Word и PDF) направляются в Оргкомитет конкурса по электронной почте: ars@arspress.ru (с пометкой в теме письма: «Золотой Гонг»-2018).

Сроки

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2018 года включительно.

Экспертная группа определяет до 50 авторов и изданий для рассмотрения их работ в жюри конкурса.

Работа жюри проводится до 25 ноября 2018 года.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2018 года в медиацентре «Российской газеты» по адресу: Москва, ул. Правды, дом 24, строение 4.

Критерии

• актуальность и общественная значимость темы;

• аргументированность и глубина раскрытия содержания;

• оперативность, объективность информации, учет различных точек зрения;

• выраженность авторской позиции в публикациях аналитического плана;

• языковая культура, умение пользоваться богатством стилистических приемов;

• для циклов публикаций — последовательность в развитии темы, результативность;

• для изданий на национальных языках — наличие русскоязычного аналога, при его отсутствии - наличие и качество развернутого представления издания, прилагаемого к заявке на конкурс.

Жюри определяет победителей конкурса в основных номинациях. Все они награждаются дипломами I степени, призами (статуэткой богини вестей и радуги Ириды).

Учредители специальных номинаций определяют победителей, которые награждаются дипломами, специальными призами.

Лауреаты награждаются дипломами II степени, которые высылаются Оргкомитетом по указанным в заявках адресам.

Контакты

Контактные телефоны для разъяснения и консультаций по вопросам проведения конкурса: (499) 257-40-44, (499) 257-43-45

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) – www.arspress.ru .

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Фото: arspress.ru