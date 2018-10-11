Стартовал конкурс «Золотой гонг-2018»

«Золотой Гонг» — ежегодный журналистский конкурс. За годы своего существования (проводится с 1994 года) конкурс, по мнению большинства его участников, стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов.Это один из наиболее привлекательных и авторитетных форматов, позволяющий объективно оценить творческие достижения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2018 года. Экспертная группа определит до 50 авторов и изданий для рассмотрения их работ в жюри конкурса.
Участниками конкурса являются журналисты, штатные и внештатные авторы печатных средств массовой информации и интернет-изданий, редакционные коллективы и другие творческие организации, издательские организации и объединения.
Номинации конкурса
• Акция года
• Газета года – региональная
• Журналистский дебют года
• За профессиональную и этичную подачу рекламы
• За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ
• Интернет-издание года
• Лучшее специализированное издание для детей и юношества (номинируются СМИ для детей, школьные, студенческие газеты, юные журналисты)
• Лучший материал года о проблемах культуры
• Лучший материал года о разоблачении коррупции
• Лучший материал года о социальных проблемах (материалы о социальной защите населения, деятельности социальных учреждений, благотворительности)
• Новая жизнь старой газеты
• Редактор года
• Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц)
• Спецноминации.
Участие
Чтобы участвовать, нужно предоставить в Оргкомитет заявку на участие в конкурсе и сопроводительное письмо (составленное в произвольной форме) с представлением авторов или редакции, к которым прилагаются конкурсные материалы (не более трех в каждой номинации) в электронном виде, опубликованные в период с 15 января по 15 октября 2018 года.
Заявка на участие в конкурсе (в формате документа Word), сопроводительное письмо и конкурсные материалы (не более трех в каждой номинации, в формате документа Word и PDF) направляются в Оргкомитет конкурса по электронной почте: ars@arspress.ru (с пометкой в теме письма: «Золотой Гонг»-2018).
Сроки
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2018 года включительно.
Экспертная группа определяет до 50 авторов и изданий для рассмотрения их работ в жюри конкурса.
Работа жюри проводится до 25 ноября 2018 года.
Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2018 года в медиацентре «Российской газеты» по адресу: Москва, ул. Правды, дом 24, строение 4.
Критерии
• актуальность и общественная значимость темы;
• аргументированность и глубина раскрытия содержания;
• оперативность, объективность информации, учет различных точек зрения;
• выраженность авторской позиции в публикациях аналитического плана;
• языковая культура, умение пользоваться богатством стилистических приемов;
• для циклов публикаций — последовательность в развитии темы, результативность;
• для изданий на национальных языках — наличие русскоязычного аналога, при его отсутствии - наличие и качество развернутого представления издания, прилагаемого к заявке на конкурс.
Жюри определяет победителей конкурса в основных номинациях. Все они награждаются дипломами I степени, призами (статуэткой богини вестей и радуги Ириды).
Учредители специальных номинаций определяют победителей, которые награждаются дипломами, специальными призами.
Лауреаты награждаются дипломами II степени, которые высылаются Оргкомитетом по указанным в заявках адресам.
Контакты
Контактные телефоны для разъяснения и консультаций по вопросам проведения конкурса: (499) 257-40-44, (499) 257-43-45
Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) – www.arspress.ru .
Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Источник: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Фото: arspress.ru