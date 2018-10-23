Подведены итоги премии «Золотой стилус» — 2018

17 октября завершилась церемония награждения победителей ежегодной премии для журналистов «Золотой стилус-2018». Почетные статуэтки победителей получили издания «Собеседник», «Metro» и «Татарстан».

В 2018 году на участие в премии номинированы 50 журналистов. Победу присудили авторам трех материалов, отражающих темы интеграции технологий в здравоохранение, искусство и историю Великой Отечественной войны. Церемония награждения традиционно состоялась на форуме «Открытые инновации». Награды журналистам вручили генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, вице-президент корпорации ЭЛАР Дмитрий Щербачев и директор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев.

Лауреатом шестого конкурса для журналистов «Золотой стилус» в номинации «Федерация» стала Елена Скворцова из «Собеседника». В статье «Имена победы» она рассказала о том, как современные технологии обеспечивают доступ к информации о родственниках, погибших во время войны.

В номинации «Регион» победила Ольга Туманская из общественно-политического журнала «Татарстан». Ее репортаж «Медицина по Киру Булычеву» — про развитие отечественной телемедицины и о том, как она позволяет врачам Татарстана помогать людям, не считаясь с пространством и временем.

Софья Сажнева из газеты «Metro» в статье «Мобильная лаборатория поможет раскрыть тайны живописи» рассказала о первой в России мобильной лаборатории для исследования картин, созданной в Русском музее, о том, какие устройства используют специалисты, как можно увидеть скрытые изображения на картинах, отличить оригинал от подделки и даже узнать, кто автор произведения. Материал признан победителем в номинации «Культура».

Вице-президент корпорации ЭЛАР Дмитрий Щербачев:

Судя по количеству материалов, представляемых на конкурс, мы видим не только рост интереса СМИ к технологиям, но и как растет само направление ИТ-журналистики. Благодаря репортерам, корреспондентам и редакторам, пишущим об инновациях доступным и интересным языком, новые технологии и решения рождают все больший спрос у людей, а спрос, в свою очередь, умножает количество полезных проектов. Я хочу поблагодарить всех участников конкурса и пожелать журналистам на карьерном пути новых ярких героев и эксклюзивных материалов.

Источник: goldenstylus.ru