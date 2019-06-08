Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Редакции и журналистские объединения выступили в его защиту

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире.

По словам Голунова, силовики подбросили ему наркотики, избили его в отделе полиции, несколько часов не давали связаться с адвокатом. Также он заявил, что готов сотрудничать со следствием, если «оно будет придерживаться правил игры», однако свою вину не признал:

Я никогда в жизни не употреблял наркотики. С момента фактического задержания я не оказывал сопротивления, хотя они были в гражданской одежде — посадили в машину и только после этого представились. Не сказали про наркотики, об этом я узнал по табличке в кабинете оперуполномоченного.

Пресс-служба московского управления МВД публиковала фотографии, якобы сделанные во время обыска у журналиста; позднее полиция признала, что восемь из девяти снимков относятся к другому делу о сбыте запрещенных веществ.

Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов»:

Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами.

В субботу 8 июня Никулинский суд Москвы отказал следователям, просившим арестовать на два месяца журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Мерой пресечения избран домашний арест.

Иван Голунов считает, что причиной его задержания стало расследование о похоронном бизнесе. По его словам, его задержали в день сдачи черновика этой статьи. Прибыль от этого бизнеса, по словам Голунова идет высокопоставленным силовикам. Голунов сказал, что получал угрозы и они исходили от тех же людей, связанных с ритуальным бизнесом, из-за которых обыскивали издание Daily Storm Анастасии Кашеваровой.

После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице полиция задержала более 10 участников акции.

Многие редакции, журналистские объединения и общественные организации выступили в защиту журналиста.

Заявление СЖР по поводу задержания корреспондента «Медузы»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев провел консультации с представителями Центрального аппарата МВД и коллегами из Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Было принято решение о необходимости посещения задержанного журналиста членом совета Евой Меркачевой с целью подробного выяснения обстоятельств задержания и проверки законности проводимых с ним следственных действий. Союз журналистов России выражает озабоченность в связи с данным инцидентом и заявляет, что будет внимательно следить за развитием событий, оставляя за собой право принимать соответствующие меры для защиты журналистов от любых незаконных действий, и готов оказать коллегам необходимую юридическую помощь.

ОБСЕ также обеспокоена задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и требует от российских властей его освободить. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель организации по вопросам прессы Арлем Дезир.

По его мнению, журналисты «ни при каких обстоятельствах» не должны подвергаться преследованию из-за своей работы. Также Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержания людей, которые вышли на акцию протеста против задержания журналиста, и призвал российские власти провести прозрачное расследование уголовного дела в отношении Голунова.

Заявление постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов в связи с задержанием Ивана Голунова

Мы глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием и предъявлением обвинения журналисту, нашему коллеге, Ивану Голунову. Полагаем, есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье «наркотики», не допустимо в правовом государстве. Лица, промышляющие сбытом наркотиков, обычно стараются не привлекать к себе в внимания и тем более не публикуют результатов журналистских расследований, вызывающих широкий общественный резонанс. На сегодняшний день мы не имеем никаких резких оснований считать, что Иван Голунов причастен к тому, в чем его обвиняют. Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана, не возможно в демократическом обществе. Задержание вызвало полное отторжение общества от правоохранительных органов. А время было выбрано так, что по сути уничтожена повестка ПМЭФ и создан глобальный конфликт. Просим Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности провести проверки по нашему заявлению.

Фото: Meduza